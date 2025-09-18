Депутат Верховной рады также прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что он не намерен отдавать Донбасс России

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу заявил, что чем позже руководство Украины пойдет на переговоры с РФ, тем меньше под контролем Киева может остаться территорий.

В частности, депутат прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что он не намерен отдавать Донбасс России. "Да, он акцентирует внимание на том, что мы не собираемся сдавать. Ну я понимаю, что не собираемся сдавать больше, чем мы на данный момент контролируем, грубо говоря. Может быть так, что чем позднее мы дойдем до каких-то реальных переговорных процессов, к сожалению, может быть ситуация такая, что у нас меньше территорий может быть под контролем", - сказал он в разговоре с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Шевчук поинтересовалась, почему Зеленский считает, что у Украины все в порядке на фронте, на что Мазурашу предположил, что военное руководство рисует ему немного иную картину, нежели она есть на самом деле. "Он [Зеленский] свои выводы делает на основе докладов высшего военного руководства. <…> Наверное, в наших традициях <…>, что прямо с низового уровня и далее, то есть от простого солдата пока дойдет до главнокомандующего и Генштаба, на каждом этапе боятся смутить следующий уровень командиров, военных руководителей и ситуацию подают не так реалистично как есть на самом деле. И это создает, наверное, у <…> [Зеленского] мнение, что ситуация на фронте лучше, чем она есть на самом деле", - добавил он.

Говоря о фронте, 8 сентября главком ВСУ Александр Сырский признавал, что ВС РФ превосходят Вооруженные силы Украины в силах и средствах в 3-6 раз. 15 сентября он уволил двух командующих корпусами после поражений в Запорожской области и ДНР. Позднее Зеленский уже на встрече с депутатами фракции правящей партии "Слуга народа" пригрозил некими трудными решениями в случае ухудшения ситуации на поле боя.