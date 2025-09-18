Военкоматы информируют для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные, сообщил представитель ведомства Андрей Демченко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госпогранслужба Украины передает данные сотрудникам военкоматов о всех мужчинах, задержанных при попытке сбежать из страны. Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Демченко.

"Задержание нарушителей - могу сразу отметить, что для них предусмотрена административная ответственность. В то же время мы информируем представителей территориальных центров комплектования (аналог военкомата - прим. ТАСС), для того чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или обновлены ли у него военно-учетные данные", - сказал он на видео, опубликованном в YouTube-канале центра противодействия дезинформации при Совбезе Украины.

24 августа Демченко сообщал, что с начала 2025 года были задержаны более 13 тыс. граждан, пытавшихся незаконно сбежать с Украины. Власти уже инициировали введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы в условиях военного положения.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. А мужчины стараются любыми способами откупиться или выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Они пытаются пересечь границу вплавь или через горы, кроме того, пограничники задерживали мужчин, которые маскировались под животных, надевали маскхалаты, а также пытались выехать под видом скорой помощи.