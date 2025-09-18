В стране проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Стычки демонстрантов с полицейскими произошли в нескольких городах Франции, по меньшей мере 30 человек задержаны. Об этом сообщила радиостанция RMC со ссылкой на источник в полиции.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии.

Столкновения произошли, в частности, в Тулузе (юг страны), Бресте (запад) и Марселе (юг).

Как ранее сообщил глава МВД Брюно Ретайо, в пригороде Парижа Обервилье протестующие попытались заблокировать автобусный парк, однако эти действия были пресечены. По данным газеты Le Parisien, стражи порядка применили слезоточивый газ, на что манифестанты ответили дымовыми шашками.

Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД Франции задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.