ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил поэта и переводчика Юрия Кобрина рыцарского креста ордена Гедиминаса "за дискредитацию звания награжденного". Об этом сообщило национальное радио LRT со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, поэт обязан вернуть награду. Как отмечается, причиной такого решения якобы стало обращение Кобрина в Фонд защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом, в 2023 году с просьбой о выделении €3 тыс. на популяризацию русской литературы в странах Балтии. Сам литератор сообщил LRT, что не помнит "никакой переписки с фондом".

Юрий Кобрин - российский и литовский поэт и писатель, переводчик литовских произведений на русский язык. Удостоен звания заслуженного деятеля искусств РФ (2005). В 2003 года Валдас Адамкус, занимавший тогда пост президента Литвы, вручил Кобрину рыцарский крест ордена Гедиминаса.