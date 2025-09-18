В МВД страны отметили, что в первую очередь их строительство запланировано на востоке республики в зоне возведения линии укреплений "Восточный щит", а также в других местах "особого риска"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Польши выделило органам местного самоуправления на 2025-2026 годы 5 млрд злотых ($1,4 млрд) на строительство и ремонт убежищ.

"Программой защиты населения и гражданской обороны на 2025-2026 годы предусмотрено почти 5 млрд злотых для местных органов власти", - говорится в заявлении на сайте польского МВД. Эти средства должны быть направлены на решение задач, "связанных с защитой населения и гражданской обороной". Отмечается, что в первую очередь ремонт и строительство убежищ запланированы на востоке страны в зоне возведения линии укреплений "Восточный щит", а также в других местах "особого риска".

Польша, согласно принятому в конце 2024 года закону о защите населения и гражданской обороне, обязалась выделять не менее 0,3% ВВП ежегодно на эти цели.