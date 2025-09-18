В оборонном ведомстве прокомментировали вопрос о том, влияет ли текущая ситуация в Сирии на статус и сроки пребывания там турецких войск, дислоцированных в северных районах страны

АНКАРА, 18 сентября. /ТАСС/. Вопрос о присутствии подразделений Вооруженных сил Турции в Сирии может быть пересмотрен только после того, как будет полностью обеспечена безопасность границы. Об этом сообщили журналистам в Анкаре источники в министерстве национальной обороны республики.

"Вооруженные силы Турции находятся в Сирии на основании права на самооборону, вытекающего из международного права, в целях обеспечения безопасности нашей страны и границы, борьбы с терроризмом и предотвращения создания террористического коридора. Вывод наших войск из Сирии - это вопрос, который может быть пересмотрен только после полного обеспечения безопасности наших границ и полного устранения террористической угрозы", - заявили источники. Таким образом в ведомстве прокомментировали вопрос о том, влияет ли текущая ситуация в Сирии на статус и сроки пребывания там турецких войск, дислоцированных в северных районах страны.