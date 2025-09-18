В офисе главы американского оборонного ведомства Пита Хегсета отказались сообщить, известно ли им общее число уволенных военных

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Военное министерство США уже приняло меры или планирует их принять против десятков военнослужащих за посты в соцсетях с одобрением убийства американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщил портал The Intercept со ссылкой на источники в военном ведомстве.

При этом в офисе главы американского оборонного ведомства Пита Хегсета отказались сообщить, известно ли им общее число уволенных сотрудников.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявлял, что Пентагон проявит "нулевую терпимость к тем, кто празднует или высмеивает убийство соотечественников". Так он прокомментировал сообщение корреспондента портала Daily Caller Уоллеса Уайта о том, что ВС США отстранили от службы офицера запаса за "ликования по поводу убийства Чарли Кирка". Хегсет отреагировал на этот пост, заявив, что ведомство "очень внимательно отслеживает" все случаи проявления одобрения и готово "немедленно принять меры".

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время его выступления в университете в Ореме (штат Юта). Он умер в больнице от полученного ранения. Активист, придерживавшийся консервативных взглядов, был сторонником президента США Дональда Трампа. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Подозреваемый в убийстве - житель штата Юта Тайлер Джеймс Робинсон - был задержан вечером 11 сентября, его передал властям собственный отец, которому сын признался в содеянном. Трамп заявил, что надеется на признание Робинсона виновным и вынесение смертного приговора по данному делу. Как сообщил ранее губернатор Юты Спенсер Кокс, власти считают, что Робинсон действовал в одиночку.