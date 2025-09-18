В посольстве в Тбилиси отметили, что пытаются получить разрешение на встречу с задержанными, однако пока знают о них только из сообщений СМИ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украинское посольство в Тбилиси утверждает, что не получало от властей Грузии официального уведомления о задержании двух украинских граждан за ввоз взрывчатки.

"На данный момент в посольство не поступало официальной информации от грузинской стороны о возбуждении против них уголовного дела по указанным обвинениям", - говорится в сообщении посольства в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В диппредставительстве добавили, что пытаются получить разрешение на встречу с задержанными гражданами, однако пока знают о них только из сообщений СМИ.

Ранее правоохранительные органы Грузии задержали двух украинцев за ввоз с Украины через Румынию, Болгарию и Турцию на грузовике 2,4 кг взрывного вещества гексогена. По данным следствия, водителю на украинской территории взрывчатку передали представители Службы безопасности Украины. Служба госбезопасности Грузии изучает цели доставки взрывчатки в Грузию, в том числе связь с планами оппозиции устроить революцию в стране 4 октября, в день проведения муниципальных выборов. По словам спикера парламента Шавлы Папуашвили, в отправке взрывчатки в Грузию, вероятно, замешан заместитель начальника контрразведки Украины Георгий Лорткипанидзе.