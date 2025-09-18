Министр образования и науки республики Кристина Каллас отметила, что власти контролируют переход на эстонский язык в городах Нарва и Кохтла-Ярве

ВИЛЬНЮС, 18 сентября. /ТАСС/. Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что власти республики планируют отказаться от финансирования частных школ с обучением на русском языке.

"Я инициировала изменение закона о частных школах, чтобы государственное финансирование предоставлялось только для частных школ на эстонском языке. Это уберет нынешнюю абсурдную ситуацию, когда муниципальная школа не получает финансирование за обучение на русском, а частная школа получает", - сказала министр, слова которой приводит гостелерадио ERR.

По ее оценке, в эстонском парламенте "нет большинства за любое предложение о возврате к русскоязычному обучению". Власти контролируют переход на эстонский язык в городах Нарва и Кохтла-Ярве и, по мнению Каллас, эти населенные пункты "справляются с переходом на эстонское обучение достаточно хорошо".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла о системной дискриминации российских соотечественников в Латвии, Литве и Эстонии. Она также напомнила о слове "дерусификация" и его нынешних чертах: дискриминационное поражение в правах большой части русского населения путем отказа в гражданстве и выдачи так называемых паспортов неграждан, тотальная ликвидация образования на русском языке, его насильственное "вымывание" из всех сфер социальной жизни, формирование в общественном сознании образа русских как внутреннего врага, травля и судебное преследование по надуманным обвинениям любых общественных деятелей, которые выступают в защиту русской культуры.