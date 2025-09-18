Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотникам

Таким образом, Киев и Варшава переводят сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на действия России, отметил глава военного ведомства Украины Денис Шмыгаль

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам. Об этом на брифинге с министром обороны Польши сообщил глава военного ведомства Украины Денис Шмыгаль.

"В состав группы по БПЛА войдут представители украинских и польских вооруженных сил. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту людей и критической инфраструктуры", - отметил Шмыгаль.

По его словам, центральным элементом совместной оперативной группы будут программы совместного обучения. Он также отметил, что, таким образом, Киев и Варшава переводят сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на действия России, которые якобы угрожают европейским странам.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

Как заявили в российском Минобороны, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Поражение объектов на территории Польши не планировалось. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.