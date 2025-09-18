Как подчеркнули в американском посольстве в Нью-Дели, те, кто "способствует поставкам запрещенных наркотиков, не получат права доступа в США"

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты аннулировали визы некоторых руководителей индийских компаний в связи с их предполагаемой причастностью к незаконному обороту наркотиков. Об этом сообщило американское посольство в Нью-Дели.

"Прекращение поставок фентанила и его прекурсоров в Соединенные Штаты - один из наших главных приоритетов. Мы аннулировали визы руководителей компаний и членов их семей за участие в незаконном обороте контролируемых веществ, включая фентанил", - указало посольство.

Как подчеркнули в диппредставительстве, те, кто "способствует поставкам запрещенных наркотиков, не получат права доступа в США".

"Мы благодарим наших коллег в правительстве Индии за постоянное сотрудничество в борьбе с этой транснациональной угрозой", - заключило посольство США.

Это решение было принято спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп включил Индию в список из 23 стран, в которых, по его словам, процветает наркоторговля и производство наркотиков.