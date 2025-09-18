Замминистра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава решительно отверг использование терминов "оккупация" и "сепаратистский регион" применительно к его стране

СУХУМ, 18 сентября. /ТАСС/. Российское военное присутствие в Абхазии является ответом на агрессивную политику Грузии и ее сближение с НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава в ответ на выступление заместителя министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалии на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ, заявившего о серьезных вызовах ядерной безопасности в Абхазии.

"Не могу оставить без комментария выступление Лаши Дарсалии от имени Грузии на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ, решительно отвергаю использование терминов «оккупация» и «сепаратистский регион» применительно к Абхазии. Республика Абхазия - суверенное государство, чья независимость была достигнута в результате свободного волеизъявления народа после войны 1992-1993 годов и признана 26 августа 2008 года Российской Федерацией, а затем и другими союзниками России. Российская Федерация является гарантом безопасности Абхазии на основе межгосударственных договоров, что соответствует нормам международного права. Российское военное присутствие в Абхазии является ответом на агрессивную политику Грузии и ее сближение с НАТО", - сказал Бигвава.

Заместитель главы МИД Абхазии назвал выдуманными и не соответствующими действительности заявления Дарсалия о серьезных вызовах ядерной безопасности в Абхазии. По словам Бигвавы, "такие утверждения бездоказательны и являются частью информационной кампании, направленной на дискредитацию Абхазии и России". "Абхазия стремится к безопасности и крайне заинтересована в стабильности региона Южного Кавказа, и готова к международному сотрудничеству, но только после признания ее суверенитета", - подчеркнул он.

Бигвава напомнил, что развязанная Грузией в 1992 году война и агрессия против Южной Осетии в 2008 году привели к гуманитарной катастрофе, и "это подтверждение того, что Грузия, а не Абхазия представляет угрозу для стабильности в регионе". "Абхазия всегда готова к конструктивному диалогу с Грузией, но только на основе взаимного признания и равноправия. Мир на Кавказе невозможен без прямых переговоров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией при посредничестве России, без учета интересов Абхазии, Южной Осетии и России", - подчеркнул замминистра.

Бигвава отметил, что Грузия демонстрирует отход от демократических принципов в своей внешней политике, в решении региональных конфликтов, проводит политику двойных стандартов. "С одной стороны Грузия заявляет о приверженности мирному урегулированию, а с другой отказывается подписывать юридически обязывающее соглашение о неприменении силы и продолжает милитаризацию приграничных районов", - заключил замминистра иностранных дел Абхазии.