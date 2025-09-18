Участники акции протеста наложили на мелодию собственные слова

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Тысячи демонстрантов в Париже, протестующих против предложенных правительством мер жесткой экономии, идут маршем под музыку из советской песни "Катюша", передает корреспондент ТАСС.

Участники акции протеста наложили на мелодию собственные слова: "Все, что мы хотим, - это всеобщая забастовка". Как поделился в беседе с корреспондентом ТАСС один из манифестантов, "протестующие не знают первоначальный текст песни, но им очень нравится музыка". Среди присутствующих также есть молодые люди в футболках с советским гербом и надписью "СССР".

В руках участников марша видны плакаты с лозунгами: "Наша проблема - это миллиардеры!", "Руки прочь от наших пенсий!", "Всеобщая забастовка - заблокируем все!".

В головной части колонны царит радостная атмосфера: манифестанты танцуют и поют. Ближе к хвостовой части марш перерос в беспорядки: полиция начала применять слезоточивый газ и задерживать активистов.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии, в частности сокращения социальных выплат. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.