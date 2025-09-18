Израиль, начав расширенную наземную операцию в городе Газа, отказался от освобождения удерживаемых там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми, заявили радикалы

КАИР, 18 сентября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС объявило, что Израиль, начав расширенную наземную операцию в городе Газа, отказался от освобождения удерживаемых там заложников и не получит их ни живыми, ни мертвыми. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале военного крыла радикалов - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"Ваши пленные находятся в разных районах города, и поскольку [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху решил убить их всех, мы тоже не будем стремиться к тому, чтобы сохранить им жизнь. Начало операции в Газе и ее расширение означает, что вы не получите ни живых, ни мертвых заложников, их всех ждет судьба [пропавшего без вести 37 лет назад израильского летчика] Рона Арада", - говорится в сообщении.

Боевики также пригрозили, что планируют брать в плен израильских военных, участвующих в наземной операции, и заявили, что в их распоряжении якобы имеются "армия" и "тысячи взрывных устройств".

16 сентября Нетаньяху подтвердил, что армия страны начала запланированное масштабное наземное наступление на город Газа. Его целью заявлены установление полного контроля над этим населенным пунктом и разгром остающихся там вооруженных отрядов ХАМАС.

По данным израильской стороны, радикалы продолжают удерживать в Газе 48 заложников, 20 из которых живы.