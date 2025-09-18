ЕС также рассматривает вариант продвижения отказа от импорта российского СПГ с помощью поправки к плану REPowerEU, отмечает агентство

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность ускорения отказа от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) после призыва президента США Дональда Трампа к отказу от российской нефти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, Европейский союз планирует включить положения о поэтапном отказе от импорта СПГ российского происхождения в новый пакет санкций, который может быть представлен 19 сентября. ЕС также рассматривает вариант продвижения отказа от импорта российского СПГ с помощью поправки к плану REPowerEU, направленную на прекращение "зависимости от газа" из РФ. Подробности возможной поправки не приводятся.

13 сентября Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть. Он отметил, что продолжение импорта энергоресурсов из РФ некоторыми союзниками по НАТО "ослабило переговорные позиции альянса". Кроме того, хозяин Белого дома призвал страны НАТО ввести импортные пошлины против Китая в размере 50-100%. По его словам, это поможет положить конец украинскому кризису, но при этом такие тарифы могут быть отменены после мирного урегулирования.

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС. Венгрия и Словакия заявили, что будут голосовать против этого плана.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение "зависимости от газа" из РФ к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходились 40% общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась примерно до 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство евробюрократов.