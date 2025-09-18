Генштаб армии Израиля рекомендовал приостановить ввоз помощи для Газы из Иордании

Это предложение поступило после убийства двух израильтян возле погранперехода на границе с Иорданией

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Ввоз гуманитарных грузов для сектора Газа в Израиль из Иордании должен быть приостановлен. Такую рекомендацию дал начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир после того, как ранее пропалестинский радикал убил двух израильтян возле погранперехода на границе с Иорданией.

Как сообщила армейская пресс-служба, после этого инцидента Замир "рекомендовал политическому руководству [Израиля] приостановить допуск гуманитарной помощи, прибывающей из Иордании, до завершения расследования обстоятельств случившегося и внедрения обновленных процедур досмотра для иорданских водителей".

Ранее армия Израиля сообщила об инциденте со стрельбой у израильского КПП "Алленби", расположенного возле одноименного моста через реку Иордан. Погранпереходом через этот мост пользуются главным образом палестинцы, живущие на Западном берегу Иордана, и иностранные туристы. В результате стрельбы погибли двое израильтян - мужчины в возрасте 60 и 20 лет, получившие огнестрельные ранения.

Стрелявший был нейтрализован на месте происшествия. По данным военных, он прибыл с территории Иордании на грузовике с гуманитарной помощью и устроил стрельбу возле израильского КПП.