СБ ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и на Украине

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 23 сентября в первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи заседания по ситуации по ситуации в секторе Газа и по конфликту на Украине. Об этом сообщило постпредство Республики Корея при ООН, исполняющей в сентябре функции председателя Совбеза.

"Брифинг по Газе пройдет в период с 13:00 по 16:00 (20:00 по 23:00 мск) с повесткой "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". Брифинг по Украине пройдет следом с 16:00 по 19:00 (23:00 мск по 02:00 мск), с пунктом повестки "Поддержание мира и безопасности на Украине", - сообщила журналистам пресс-служба южнокорейского постпредства.

Оба мероприятия, как ожидается, пройдут с участием представителей стран высокого уровня.