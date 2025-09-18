Себастьен Лекорню осудил тех, кто нападал на полицейских, жандармов и пожарных, а также устраивал беспорядки

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что намерен провести консультации с представителями профсоюзов после масштабных акций протеста против сокращения расходов на социальные нужды.

"Требования профсоюзных организаций, озвученные в ходе протестов, являются главной темой консультаций. Я снова встречусь с представителями профсоюзов в ближайшие дни", - написал Лекорню в X.

В то же время он осудил тех, кто нападал на полицейских, жандармов и пожарных, а также устраивал беспорядки в ходе акций протеста. "Насилие не является легитимным способом ведения политики, никто не должен с ним мириться", - указал премьер.

Ранее МВД сообщило, что в манифестациях приняли участие более 500 тыс. человек. По оценке ведущего французского профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), на улицы вышли более 1 млн человек. Глава ведомства Брюно Ретайо сообщил, что более 300 человек были задержаны.

В Париже и других городах, в том числе в Нанте, Ренне, Лионе и Марселе, манифестации переросли в беспорядки: радикально настроенные демонстранты громили магазины и отделения банков. Полиция задерживала протестующих и применяла слезоточивый газ. Для обеспечения порядка МВД задействовало более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.