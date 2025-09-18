Мерц: Германия определится с позицией по санкциям ЕС против Израиля к 1 октября

К этой дате Берлин представит "позицию, которую будет разделять все правительство ФРГ", подчеркнул канцлер страны

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии определится со своей позицией относительно санкций ЕС против Израиля к неформальному саммиту Евросоюза, который пройдет в Копенгагене 1 октября. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в Мадриде на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

"Мы обсудим эти вопросы на следующей неделе еще раз на уровне кабинета министров. И я исхожу из того, что мы затем на неформальном встрече Европейского совета 1 октября в Копенгагене будем иметь позицию, которую будет разделять все правительство ФРГ", - сказал Мерц.

Ранее лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил, что его партия не одобрит возможные санкции против Израиля. ХСС в общефедеральном парламенте выступает в одной фракции с христианскими демократами Мерца и входит сейчас с ними в правящую в ФРГ коалицию.

Еврокомиссия ранее предложила принять комплекс мер в отношении Израиля в связи с его действиями в секторе Газа. В рамках пакета предлагается приостановить действие некоторых торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, в частности лишить израильские товары преференциального доступа на европейский рынок. При этом Германия неизменно выступает против ограничений в отношении еврейского государства.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции ВС страны в городе Газа, административном центре одноименного палестинского анклава. Целью операции заявлен разгром радикального палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.