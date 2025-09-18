Трамп пообещал выяснить источники финансирования движения "Антифа"

По словам президента США, к этому может быть причастен финансист Джордж Сорос

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о намерении выяснить источники финансирования движения американских антифашистов.

"Мы выясним это в мельчайших подробностях", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Меня удивило, что [экс-президент США Джо] Байден не выяснил этого. Но потом я понял, что, во-первых, он не принимал решений, и, кроме того, [движение] "Антифа" идеально подходило окружению Байдена. Однако, на мой взгляд, это террористическая организация, и мы узнаем ответы на все вопросы [о ее финансировании]", - добавил он.

Трамп не исключил, что к финансированию радикальных левых организаций причастен американский финансист Джордж Сорос. "В связи с этим называют имя Сороса. Не знаю, но мы выясним", - отметил американский лидер.

В среду Трамп объявил о признании движения "Антифа" террористической организацией.

Как сообщил ранее на пресс-конференции губернатор штата Юта Спенсер Кокс, гильзы патронов, заряженных в винтовку, из которой, предположительно, был убит правый активист Чарли Кирк, содержали антифашистские и относящиеся к движению ЛГБТ (признано в РФ экстремистским и запрещено) гравировки.

Трамп еще в 2019 году, во время своего первого президентского срока, допускал возможность признать движение американских антифашистов террористической организацией. Движение "Антифа" в США не является единой, централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений всех антифашистов.