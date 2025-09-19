Возвращение контроля над авиабазой может потребовать от американского руководства переброски более чем 10 тыс. военнослужащих, что "может выглядеть как повторное вторжение в страну", отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа по возвращению контроля над авиабазой Баграм может обернуться для Вашингтона повторным вторжением в Афганистан. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников.

По их данным, возвращение контроля над авиабазой может потребовать от американского руководства переброски более чем 10 тыс. военнослужащих, а также развертывания современных систем противовоздушной обороны. В конечном счете "это может выглядеть как повторное вторжение в страну", отмечает Reuters. Источники агентства отмечают, что американское руководство "не осуществляет активного планирования возвращения авиабазы Баграм военным путем". По их данным, даже в случае возвращения авиабазы под контроль США потребовалось бы немало усилий для "зачистки и удержания огромного периметра вокруг нее, чтобы не допустить использования этой территории для осуществления ракетных атак против американских военнослужащих".

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в его загородной резиденции Чекерс заявил, что американское правительство предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм в Афганистане. По словам Трампа, одна из причин этого заключается в том, что база "находится всего в часе [полета] от того места, где Китай производит свое ядерное оружие".

В 2001-2021 годах аэродром в Баграме служил крупнейшей базой международной коалиции во главе с США в Афганистане. 1 июля 2021 года американцы покинули авиабазу, а 15 августа она перешла под контроль радикального движения "Талибан".

14 апреля 2021 года 46-й президент США Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, которая стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На ее пике в 2010-2013 годах численность военной группировки западных союзников в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года, при этом основные боевые части США и НАТО покинули Афганистан в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года афганский президент Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Последние американские военнослужащие покинули Афганистан к началу сентября 2021 года.