По информации газеты, Джефф Зинтс дал показания в комитете Палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший глава аппарата сотрудников Белого дома Джефф Зинтс признал, что память экс-главы США Джо Байдена и способность принимать решения снизились еще во время его пребывания на посту президента. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, Зинтс в четверг дал показания в комитете Палаты представителей Конгресса США по надзору и правительственной реформе. Он сообщил законодателям, что после провала Байдена на дебатах с нынешним главой государства Дональдом Трампом рекомендовал лечащему врачу президента провести его "полное медицинское обследование", включая тест на умственные способности. Зинтс назвал ступор Байдена на дебатах беспрецедентным.

По признанию бывшего главы аппарата Белого дома, Байдену становилось "все сложнее запоминать даты и имена", а процесс принятия решений стал занимать больше времени. Зинтс также отметил, что супруга Байдена Джилл просила не перегружать мужа работой.

5 июня президент США Дональд Трамп распорядился начать расследование о состоянии здоровья его предшественника на посту главы государства и использовании автопера его помощниками для подписания документов. Председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джеймс Комер заявлял, что не исключает вызова Джо Байдена для дачи показаний на слушаниях на Капитолийском холме.