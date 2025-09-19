Общественные беспорядки происходят против отмены субсидий на дизельное топливо

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел комендантский час в пяти провинциях и расширил действие чрезвычайного положения на восемь регионов из-за сопровождающихся столкновениями акций протеста против отмены субсидий на дизельное топливо. Соответствующий указ был опубликован на сайте администрации главы государства.

"Ввести ограничение на свободу передвижения с 22:00 до 05:00 в следующих провинциях: Котопахи, Имбабура, Чимборасо, Боливар и Карчи", - говорится в документе.

16 сентября Нобоа ввел чрезвычайное положение в семи провинциях: Карчи, Имбабура, Пичинча, Асуай, Боливар, Котопахи и Санто-Доминго. В новом указе к ним была добавлена Чимборасо.

Администрация президента также выпустила заявление, в котором говорится, что лица, "прибегающие к актам терроризма, незаконной блокировке дорог и организованному насилию, понесут наказание в соответствии с законом". "Это не репрессии, это соблюдение закона. Никто не выше закона", - заявили власти.

12 сентября Нобоа подписал решение об отмене субсидий на дизельное топливо. После этого цены на этот вид топлива выросли с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра). Объединения работников транспортной сферы в ряде провинций Эквадора объявили о забастовках.

В октябре 2019 года Эквадор охватили протесты и беспорядки после того, как на тот момент президент Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин. В сложившейся ситуации Морено объявил в стране чрезвычайное положение. Впоследствии указ был аннулирован. Предшественник Нобоа Гильермо Лассо также столкнулся с волной протестов из-за повышения цен на топливо.