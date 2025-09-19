Стоимость проекта оценили в $624 млн

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Управление программ оборонных закупок Республики Корея приступило к разработке проекта новой зенитной ракеты средней дальности M-SAM Block-III. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Стоимость проекта оценивается в $624 млн. Предполагается, что новый комплекс M-SAM (Mid-range Surface-to-Air Missile) сможет обнаруживать и перехватывать цели на более дальних дистанциях и на большей высоте по сравнению с предыдущими сериями. На ракеты модификации Block-III будет возложена роль, аналогичная американским ракетам PAC-3. Разработки планируют завершить к 2030 году.

Новый комплекс должен будет стать часть многоуровневой системы защиты наряду с южнокорейскими ЗРК "Чхонгун-2", которые способны перехватывать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 40 км, и противоракетами L-SAM (Long-range Surface-to-Air Missile), предназначенными для поражения целей на высоте 50-60 км.

17 сентября в Республике Корея состоялась церемония спуска на воду нового эсминца с системой боевого управления Aegis "Дасан Чон Як Ён". Его передадут флоту до конца 2026 года, он станет пятым эсминцем с системой Aegis в южнокорейских ВМС. Ожидается, что он усилит не только морской, но и противоракетный потенциал Республики Корея на фоне развития ракетной программы КНДР.