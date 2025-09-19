По данным главы департамента полиции и погранохраны страны Вейко Коммусаара, решение о возобновлении проезда примут исходя не из сроков окончания технических работ, а отталкиваясь от "политической ситуации и безопасности в регионе"

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Эстонии не планируют открывать мост Дружбы через реку Нарву на российско-эстонской границе для проезда автомобилей после окончания реконструкции российской части КПП. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

По оценкам главы департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаара, власти республики будут принимать решение о возобновлении проезда автомобилей через мост исходя не из сроков окончания технических работ, а отталкиваясь от "политической ситуации и безопасности в регионе".

Погранпереход "Ивангород - Нарва", который с февраля 2024 года из-за ремонта в его российской части функционирует исключительно как пешеходный, является ближайшим к Санкт-Петербургу КПП на границе ЕС. Он также имеет важное значение для жителей Финляндии, где все автотранспортные КПП на границе с РФ остаются закрытыми.