Министр иностранных дел РК Чо Хён отметил, что Арктический регион открывает новые возможности для торговли

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея (РК) готово сотрудничать с Россией в Арктическом регионе после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РК Чо Хён в беседе с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

По словам главы МИД, Арктический регион открывает новые возможности для торговли, но ситуация на Украине препятствует развитию сотрудничества с Москвой. Чо Хён добавил, что правительство республики готово к возобновлению сотрудничества после урегулирования украинского кризиса.

Во время предвыборной кампании президент РК Ли Чжэ Мён неоднократно заявлял о перспективности арктических торговых путей.