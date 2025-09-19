Глава движения "Другая Украина" отметил, что стратегия такой коалиции обречена на поражение

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Киев при поддержке "коалиции желающих" саботирует мирные инициативы, согласованные между Москвой и Вашингтоном на Аляске. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Украина при поддержке "коалиции желающих войны" саботирует мирные инициативы, которые были согласованы между Россией и США на Аляске. Этот факт опровергает все обвинения, которые европейские политические пигмеи адресуют России, которая якобы уклоняется от переговоров, - отметил он в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". - Позиция [Владимира] Зеленского и "коалиции желающих войны" цинична и абсурдна - они срывают мирные переговоры и обвиняют в этом Россию".

По его словам, договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом саботируются так же, как срывались любые попытки дипломатического урегулирования в начале Второй мировой войны. В частности, он указал, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как и Адольф Гитлер, не рассматривает дипломатическое решение проблем. Медведчук также отмечает, что партия войны коллективного Запада, не сумев нанести военное поражение России, хочет изолировать ее политически и экономически, создать новый железный занавес и начать новую холодную войну.

Однако стратегия "коалиции желающих" обречена на поражение, уверен Медведчук. "Холодная война невозможна без лидера западного мира - США. Дональд Трамп и Владимир Путин, конечно, разные политики, но общее у них то, что они не рассматривают весь мир как свою вотчину. Поэтому, как говорят, "миссия невыполнима", как бы там "коалиция желающих войны" не старалась. Кроме того, под железный занавес должны попасть также страны глобального Юга, что больно ударит по экономике как Европы, так и США, - пишет он. - Экономического рычага давления на Трампа у "коалиции желающих" нет, они могут давить на него политически и информационно, чем активно занимаются, используя для этого политического клоуна Зеленского. Но в этой игре они уступают в торговых сделках, где Трамп их переигрывает, ставит США во все более выгодное положение. Экономически Европа проигрывает на всех направлениях - Востоке, Западе, Юге. Поэтому стул под "коалицией желающих войны" вот-вот рухнет, да и сидеть на нем все дороже".