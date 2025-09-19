Нет достаточной информации, чтобы сделать правильные выводы, указал американский источник

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО не могут прийти к единому мнению в оценке инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше, который произошел на прошлой неделе. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

"У нас просто нет достаточной информации, чтобы сделать правильные выводы", - заявил американский источник. При этом, как отметил в беседе с телеканалом неназванный сотрудник западной разведки, в его ведомстве полагают, что инцидент носил непреднамеренный характер.

Несколько собеседников CNN, в числе которых высокопоставленные представители разведведомств, считают, что беспилотники просто отклонились от своих целей в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

В российском Минобороны заявили, что ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. В МО России заявили, что готовы к консультациям с польской стороной "по данной теме".

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, обвинения от ряда европейских стран в якобы нарушении воздушного пространства Польши российскими БПЛА являются попыткой срыва политического урегулирования украинского конфликта. Она добавила, что категорический отказ Польши от предложенных Минобороны России консультаций по ситуации с БПЛА говорит о "полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента".