Исраэль Кац также пообещал поднять над Саной израильский флаг

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать лидера мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Абдель Малика аль-Хуси. Он также выразил мнение, что над йеменской столицей Саной вместо знамени хуситов будет поднят флаг еврейского государства.

"Абдель Малик аль-Хуси, твое время настанет. Тебя отправят на встречу со всем твоим правительством и другими [устраненными] участниками оси зла, которые дожидаются в глубинах ада", - утверждал Кац в X.

"Лозунг "Смерть Израилю, проклятие евреям", написанный на флаге хуситов, будет заменен сине-белым израильским флагом, который будет развеваться над столицей объединенного Йемена", - полагает министр.

Хуситы в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа регулярно запускают в сторону Израиля боевые беспилотники и баллистические ракеты, а также атакуют в Красном море грузовые суда, связанные с еврейским государством. В ответ израильские ВВС наносят удары по объектам хуситов на территории Йемена. В результате одного из таких ударов 28 августа в Сане были ликвидированы сразу 11 членов правительства хуситов, сформированного для управления подконтрольной им части Йемена.