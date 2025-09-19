В армии отметили, что подозреваемые пытались запустить одну из таких ракет в сторону израильской территории на минувшей неделе

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Группа палестинских радикалов в районе города Рамалла на Западном берегу реки Иордан планировала обстрелять израильскую территорию ракетами. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, в ночь 19 сентября израильские военные и сотрудники спецслужб провели рейд в Рамалле, по итогам которого были задержаны трое вооруженных радикалов.

В здании, где они находились, были обнаружены десятки ракет, в том числе два готовых к запуску снаряда без боеголовок, взрывчатка, взрывные устройства и иные вещественные доказательства, указывающие на то, что подозреваемые занимались производством ракет и пытались их запускать. Кроме того, силовики нашли мастерскую, где собирались эти ракеты.

В армии отметили, что подозреваемые пытались запустить одну из таких ракет в сторону израильской территории на минувшей неделе.

Все найденные в ходе обыска ракеты и взрывчатые вещества были уничтожены. Задержанные отправлены на допрос.