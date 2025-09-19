Речь идет о Бельгии, Нидерландах, Франции, Испании, Португалии, Греции, Словакии и Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Восемь стран - участниц Евросоюза продолжают импортировать российский природный газ. С таким утверждением выступила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

"Страны-участницы, импортирующие российский газ, - это Бельгия, Нидерланды, Франция, Испания, Португалия (в основном это трубопроводный газ из "Турецкого потока" и СПГ), а также Греция, Словакия и Венгрия ", - сказала она.

При этом Итконен подчеркнула, что ЕК не располагает информацией о конечном пункте назначения этих поставок. "Мы знаем, откуда идет этот газ, но не знаем, где он в конечном итоге остается и потребляется", - отметила представитель ЕК.

Ранее Еврокомиссия обнародовала инициативы по отказу от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного и сжиженного природного газа из РФ к концу 2027 года. Окончательные юридически обязывающие предложения должны утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС. Венгрия и Словакия заявили, что будут голосовать против этого плана.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение "зависимости от газа" из РФ к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для Евросоюза выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходились 40% общего импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась примерно до 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство евробюрократов.