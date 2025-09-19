Шеру Бахадуру Деубе наложили 12 швов

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Непала Шер Бахадур Деуба, избитый протестующими в ходе недавних массовых беспорядков, останется в больнице еще на несколько дней. Ему наложили 12 швов, сообщил представитель возглавляемой Деубой партии "Непальский конгресс" Мин Бишвакарма.

"Врачи сообщили, что ему (Деубе - прим. ТАСС) наложили 12 швов на голову и он испытывает дискомфорт при разговоре и головокружение [в положении] стоя. По этим причинам он еще не выписан из больницы и останется там еще на несколько дней", - приводит его слова новостной портал Nepal News. Как сообщается, политик получил травмы верхней части шеи.

Шер Бахадур Деуба неоднократно занимал пост премьер-министра Непала, последний раз на этой должности он находился с 2021 по 2022 год.

9 сентября телеканал India Today сообщил о том, что Шер Бахадур Деуба и его супруга Арзу Рана Деуба, возглавлявшая на тот момент МИД Непала, были избиты протестующими в столице страны. Как писал портал Himal Press, нападение произошло после того, как участники акции протеста ворвались в дом семьи Деубы. Пострадавшая чета была доставлена в больницу.

В Катманду и других городах Непала в начале прошлой недели произошли беспорядки после протестов против коррупции и запрета социальных сетей. Их основными участниками стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного суда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Погибли более 70 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.

12 сентября главой временного правительства страны была назначена бывший председатель Верховного суда Непала Сушила Карки, ставшая первой женщиной на этой должности в непальской истории. Она возглавила кабмин после массовых протестов, которые привели к отставке предыдущего премьер-министра Шармы Оли. Карки начала формировать правительство. По ее словам, у власти оно пробудет не больше шести месяцев. Новые парламентские выборы, как ожидается, состоятся в начале марта 2026 года.