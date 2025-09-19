В офисе Умерова частично открестились от недвижимости в США, приписываемой его семье

В команде секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины признают, что бизнес его семьи сосредоточен в Соединенных Штатах, но называют родственников "самодостаточными" людьми

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова открестилась от приписываемой ему недвижимости в США, но лишь частично. В офисе Умерова, который также занимал ранее пост министра обороны, признали, что его семья имеет отношение к трем из восьми объектов.

Накануне украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья Умерова имеет в собственности либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США, в том числе четыре виллы возле Майами, три квартиры во Флориде и одну в Нью-Йорке.

"В США семья Рустема Умерова арендует одну квартиру, указанную в его декларации. В двух других объектах проживают и самостоятельно оплачивают аренду родители и брат, о чем официально сообщается в ответе на запрос ЦПК. Все другие "объекты", приведенные в публикации, по состоянию на отчетный период не имеют никакого отношения к семье, родственникам или Рустему Умерову", - сообщила пресс-служба украинскому отделению "Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций).

В команде Умерова признают, что бизнес его семьи сосредоточен в США, но называют родственников "самодостаточными" людьми. "Семейный бизнес и операционная деятельность в США были созданы и работали еще до начала любой публичной или политической карьеры Рустема Умерова, задолго до избрания его народным депутатом и тем более до назначения на должность секретаря СНБО. У брата есть собственный бизнес, родители много лет ведут предпринимательскую деятельность. Все члены семьи - самодостаточные взрослые люди, зарабатывающие независимо от государственных должностей или политики", - говорится в заявлении.

Юридическая команда Умерова "уже готовит иск о защите права на правду". В пресс-службе обвиняют ЦПК в манипуляциях, подчеркивая, что приведенные данные "не доказывают права собственности", но при этом не опровергают информацию об аренде этих объектов. Для самого дешевого из восьми объектов недвижимости, о которых сообщает ЦПК, стоимость аренды начинается от $4,5 тыс. в месяц.