Западные СМИ ранее сообщали о возможном ужесточении выдачи виз для россиян

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не упомянула введение более жесткого визового режима для российских туристов, презентуя новый пакет санкций против РФ.

Фон дер Ляйен выступила с заявлением, которое продлилось около семи минут. В нем она обрисовала основное содержание 19-го пакета антироссийских санкций. При этом визовые ограничения, о возможности введения которых ранее сообщали западные СМИ, она не упомянула.

При этом из этого факта не следует однозначно, что такие ограничения не содержатся в предложенном ЕК наборе мер. Нередко глава ЕК и верховный представитель Евросоюза по иностранных делам, представляя новый пакет санкций, не озвучивают его исчерпывающий перечень.