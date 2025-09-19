В Газе за сутки обнаружили тела 33 палестинцев, погибших при ударах ВС Израиля

По меньшей мере 146 человек получили ранения, сообщил Минздрав анклава

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. В секторе Газа за последние 24 часа обнаружили порядка 33 тел палестинцев, погибших в результате продолжающихся боевых действий и ударов израильских ВС. Такие данные обнародовал Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям ведомства, за сутки по меньшей мере 146 человек получили ранения. Общее число жертв в Газе с октября 2023 года достигло 65 174, более 166 тыс. пострадали. Еще 440 жителей сектора, в том числе 147 детей, умерли за последнее время от голода.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.