В системе жилищно-коммунальных услуг наступил коллапс

КАИР, 19 сентября. /ТАСС/. Значительная часть объектов инфраструктуры города Газа в одноименном палестинском анклаве разрушена в результате операции израильских ВС. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя муниципалитета города.

Собеседник канала также констатировал коллапс местной системы оказания жилищно-коммунальных услуг. По его словам, в Газе еще остаются несколько палестинских семей, гуманитарная помощь им практически не поступает.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 65 тыс., более 166 тыс. получили ранения, еще 440 местных жителей, в том числе 147 детей, умерли от голода.