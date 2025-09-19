Постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене отметило, что многие страны - участницы МАГАТЭ выразили готовность поддержать проект иранской резолюции, но подверглись угрозам со стороны США

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Иран вместе с другими авторами резолюции о запрете нападений на ядерные объекты приняли решение отложить рассмотрение проекта документа. Об этом сообщило постоянное представительство Ирана при международных организациях в Вене.

"Иран и другие авторы приняли решение отложить рассмотрение проекта резолюции о запрещении нападений и угроз нападения на ядерные объекты, чтобы нейтрализовать попытки США оказывать незаконное давление на Генеральную конференцию МАГАТЭ и противостоять им", - говорится в сообщении на странице постпредства в X.

Отмечается, что многие страны - участницы МАГАТЭ выразили готовность поддержать проект иранской резолюции, но подверглись угрозам со стороны США.

15 сентября Иран совместно с Китаем, Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Белоруссией представили на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции о запрете нападений на ядерные объекты. По словам представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, документ призван напомнить, что все страны обладают "неотъемлемым правом на развитие ядерной энергетики в мирных целях" и "имеют право на эффективные гарантии от любого нападения или угрозы нападения".

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.