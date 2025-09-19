Корреспондент телеканала подчеркнула, что Ахмед аш-Шараа станет "первым за последние 67 лет президентом Сирии, который выступит с трибуны ООН"

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети X корреспондент телеканала CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

По ее словам, "прорабатываются планы встречи" Трампа с сирийским лидером на полях сессии ГА ООН. При этом корреспондент CBS подчеркнула, что аш-Шараа станет "первым за последние 67 лет президентом Сирии, который выступит с трибуны ООН".

14 мая президент Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде. Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии, который, однако, не распространяется на бывшего президента Башара Асада и связанных с ним лиц.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 9 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 23 по 29 сентября. Делегацию РФ на 80-й сессии возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.