Президент США назвал телефонный разговор с председателем КНР продуктивным

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил о прогрессе по вопросам торговли, урегулирования украинского кризиса и сделки по продаже китайской соцсети TikTok.

"Я только что завершил очень продуктивный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы достигли прогресса по многим важнейшим вопросам, включая торговлю, [борьбу с распространением] фентанила, необходимость прекращения конфликта между Россией и Украиной и одобрение сделки по TikTok", - написал американский лидер в социальной сети Truth Social.