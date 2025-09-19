Президент США в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином указал на важность сохранения позитивных отношений между странами

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп дал высокую оценку параду в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется на сайте внешнеполитического ведомства, американский лидер в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином указал на важность сохранения позитивных отношений между Соединенными Штатами и Китаем, поскольку тем самым Вашингтон и Пекин смогут сделать много полезного для мира и стабильности на планете. Уточняется, что Трамп высказался за поддержание прочных долгосрочных контактов с китайской стороной.

Кроме того, как отмечается, президент США подтвердил стремление Белого дома к продвижению торгово-экономического сотрудничества с КНР, в том числе двусторонних консультаций для урегулирования вопроса социальной сети TikTok.

3 сентября в Пекине прошел масштабный парад, на котором присутствовали Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще более чем 20 стран. Церемония продлилась 70 минут, на ней Китай представил традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил: 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.