МИД Ирана: "евротройка" подрывает усилия по дипломатическому решению кризиса

Иран оставляет за собой право соответствующим образом отреагировать на любые незаконные действия, включая попытку восстановления санкций, отметили в диппредставительстве

ТЕГЕРАН, 19 сентября. /ТАСС/. Действия "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции), направленные на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН, подрывают все усилия по дипломатическому урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Ирана, заявил МИД исламской республики.

"Сегодняшние действия трех европейских стран в Совете Безопасности ООН, направленные на восстановление отмененных ранее резолюций СБ, являются незаконными, неоправданными и провокационными, что серьезно подрывает текущие дипломатические процессы", - говорится в заявлении ведомства.

Как отметили в иранском МИД, Иран, оставляет за собой право соответствующим образом реагировать на любые незаконные действия, включая восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма snapback по восстановлению антииранских санкций Совета Безопасности ООН. При этом страны "евротройки" заявили о готовности продолжать вести переговоры по иранской ядерной программе в течение 30 дней для продления действия резолюции СБ ООН 2231, предполагающей снятие санкций против республики, срок действия которой истекает 18 октября.

Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались РФ, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов органа, включая США, Великобританию, Францию. Двое членов воздержались.