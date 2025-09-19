За резолюцию проголосовали 145 членов ООН, пять стран, в том числе и США, выступили против, еще шесть государств воздержались от голосования

ООН, 19 сентября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея (ГА) ООН проголосовала за резолюцию, разрешающую Палестине выступить в дистанционном формате на общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня, которая стартует на следующей неделе, сообщает корреспондент ТАСС.

Авторами документа, помимо Палестины, выступили Боливия, Египет, Кувейт, Мавритания, Нигерия, Норвегия, Сенегал и Венесуэла. Резолюция, в частности, постановила разрешить Палестине "без создания прецедента" показать заранее записанную на видео речь палестинского президента Махмуда Аббаса в качестве выступления на прениях, так как США отказали делегации Палестины в выдаче виз. Решение распространяется только на 80-ю сессию Генассамблеи.

29 августа Госдепартамент США отказал в выдаче виз членам Организации освобождения Палестины и должностным лицам палестинской администрации, включая президента Палестины Махмуда Аббаса, в преддверии общеполитических дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в конце сентября.