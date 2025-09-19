МИД Колумбии сообщил о напряженности в регионе из-за флота США у Венесуэлы

Присутствие американских морских сил в этом месте не имеет ничего общего с борьбой с наркотрафиком, отметила глава колумбийского дипведомства Роса Иоланда Вильявисенсио

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Развертывание крупных морских сил США у побережья Венесуэлы вызывает обеспокоенность стран региона, которые не верят, что такой шаг Вашингтона связан с борьбой против наркоторговли. Об этом заявила Agence France-Presse (AFP) глава МИД Колумбии Роса Иоланда Вильявисенсио.

"Это не имеет ничего общего с борьбой с наркотрафиком", - подчеркнула она, назвав военное присутствие США у берегов Венесуэлы несоразмерным. Она также выразила опасение, что США могут нанести удар по Венесуэле и попытаться спровоцировать свержение президента этой страны Николаса Мадуро. "Венесуэла, конечно, обеспокоена, как и весь регион, возможностью вмешательства", - заявила она.

Глава внешнеполитического ведомства осудила потопление американскими военными трех судов, которые, по утверждению США, были связаны с наркоторговцами. "С точки зрения законности, нам это не кажется правильным подходом", - пояснила она.

Президент США Дональд Трамп сообщил 15 сентября о ликвидации в международных водах трех членов наркокартеля якобы из Венесуэлы. По его словам, "удар был нанесен в международных водах в тот момент, когда наркотеррористы из Венесуэлы нелегально перевозили в США наркотики". Трамп 2 сентября сообщил, что американские ВС в ходе операции в международных водах ликвидировали 11 членов венесуэльского наркокартеля. По его мнению, Венесуэла принимает недостаточные меры для борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Более того, Вашингтон обвиняет Мадуро в принадлежности к наркокартелю Cartel de los Soles, существование которого Каракас категорически отрицает.

Мадуро в середине августа обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Боливарианской Республике, чтобы завладеть ее природными ресурсами, для чего США сосредоточили в Карибском море военные корабли, атомную подводную лодку и выдвигают против Венесуэлы ложные обвинения. До этого он неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.