Berliner Zeitung: у ФРГ нет доказательств причастности РФ к сбоям GPS на Балтике

Реакция немецких властей показывает, что организация Россией помех для самолетов германских авиакомпаний - "это чистейшие спекуляции", сказал председатель фракции левых в Бундестаге Зёрен Пелльман

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Германии не располагает доказательствами якобы причастности России к сбоям GPS в регионе Балтийского моря. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на ответ статс-секретаря Министерства транспорта ФРГ Ульриха Ланге на запрос председателя фракции левых в Бундестаге (парламент) Зёрена Пелльмана.

В нем отмечается, что "наблюдается рост сбоев в регионе Балтийского моря и странах Балтии", а также на Кипре и Ближнем Востоке, в том числе в Израиле и Сирии. Немецкие пилоты также сообщали о сбоях в работе GPS. Однако "сбои в работе GPS-сигналов, о которых авиакомпании уведомляли правительство Германии, не зависят от национальной принадлежности воздушного судна и, как правило, не направлены против отдельных самолетов", отмечается в ответе Ланге. Кроме того, подчеркивается, что ведомство не может предоставить перечень соответствующих случаев с указанием авиакомпаний, маршрутов и дат полетов, поскольку такие отчеты об инцидентах используются исключительно для повышения безопасности воздушного движения.

Как указывает газета, несмотря на то, что правительство Германии четко дает понять, что происходят сбои, у него "нет доказательств целенаправленной атаки России на самолеты германских авиакомпаний". "Как показывает реакция правительства ФРГ, организация Россией помех для самолетов германских авиакомпаний - это чистейшие спекуляции", - заявил Пелльман Berliner Zeitung. "Особенно в свете напряженной ситуации в отношениях с Россией правительству Германии не следует продолжать эскалацию подобными спекуляциями, лучше сосредоточиться на дипломатии и деэскалации", - констатировал он.

Ранее политики ФРГ и ряд германских СМИ бездоказательно обвиняли Россию в причастности к глушению сигналов GPS в регионе Балтийского моря.

1 сентября представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста подтвердила проблемы с навигационными системами GPS на самолете главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, который летел в Болгарию и благополучно там приземлился. Подеста заявила, что болгарские власти, от которых она получила информацию, назвали это грубым вмешательством со стороны России. На вопрос, представила ли София какие-либо доказательства, Подеста ответила отрицательно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал дурью обвинения со стороны властей Евросоюза в адрес России по поводу якобы имевшей место атаки на самолет с фон дер Ляйен на борту при помощи GPS-помех. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что вброс насчет посадки самолета главы ЕК по бумажным картам "отдает отчаянием".