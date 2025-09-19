20 сентября, 00:14

Трамп заявил о проблеме с российскими с истребителями в Эстонии

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Alex Brandon
Президент США добавил, что ему "не нравится эта" ситуация

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его вскоре проинформируют в связи с утверждениями о нарушении воздушных границ Эстонии.

"Я изучу этот вопрос. Для меня скоро проведут брифинг", - сказал он, добавив, что ему "не нравится эта" ситуация и что она может стать "большой проблемой"

Ранее эстонские власти выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

