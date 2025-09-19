Президент Соединенных Штатов уточнил, что войну финансирует НАТО

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна получает прибыль от поставок оружия на Украину, хотя он лично этого не желает.

"Мы не тратим денег на эту войну, войну финансирует НАТО. НАТО покупает у нас вооружения. Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие. Все финансируют [государства] НАТО, они платят за ракеты, за танки. Сначала все поступает к НАТО, а потом НАТО делает с этим все, что хочет", - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.