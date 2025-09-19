Шатдаун может произойти, если республиканцы и демократы не договорятся о финансировании, пояснил президент Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп допустил приостановку работы федерального правительства (шатдаун) в случае, если республиканцы и демократы в Конгрессе США к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о продолжении ее финансирования.

"Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрыта", - заявил Трамп в пятницу во время общения с журналистами в Белом доме. "Мы позаботимся о вооруженных силах, мы позаботимся о социальных выплатах", - продолжил он, добавив, что в случае шатдауна "многие вещи, за которые бьются демократы, оплачивать не получится".

"Посмотрим, как будут развиваться события и что мы будем делать", - отметил Трамп, пояснив, что для продолжения финансирования работы правительства соответствующий законопроект, одобренный ранее в Палате представителей Конгресса США, должен также поддержать Сенат. "У нас 53 сенатора (из числа республиканцев - прим. ТАСС), а нам нужно 60 голосов. Это значит, что демократам в Сенате нужно проголосовать [в поддержку разработанного республиканцами законопроекта]. А я не думаю, что они так проголосуют", - резюмировал глава Белого дома.

Ранее в пятницу Сенат отклонил два законопроекта, предусматривающих продолжение финансирования работы федерального правительства. Разработанный республиканцами и одобренный в нижней палате законопроект получил поддержку 48 законодателей, а документ, разработанный демократами в Сенате, поддержали 47 законодателей. Таким образом, Сенату не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна, поскольку на следующей неделе Конгресс уйдет на перерыв.

В марте Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.

С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года - в первый президентский срок Трампа.