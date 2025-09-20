В противном случае военное министерство США может аннулировать аккредитацию корреспондента, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Военное министерство США может аннулировать аккредитацию журналиста, владеющего информацией, которая не разрешена для публикации. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на документ.

"Информация Министерства обороны США должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной", - говорится в нем.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа объявила 19 сентября о том, что журналисты не должны собирать и размещать конфиденциальную информацию. Пентагон может аннулировать пресс-пропуск тех, кого сочтет угрозой безопасности.

Согласно документу, представители СМИ, желающие освещать события в Пентагоне, должны подписать соглашения, ограничивающие передвижение репортеров по зданию, а также обязывающие не получать и не хранить запрещенные материалы.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев военный министр США Пит Хегсет ужесточал ограничения для журналистов Пентагона из-за утечек информации.