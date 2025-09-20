Дипломатия на уровне глав государств играет ключевую роль для поддержания стратегического руководства, которое стимулирует успешное развитие отношений между двумя странами, сообщил основатель и президент Центра Китая и глобализации

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов уже осознали, что их политика одностороннего давления и санкций в отношении КНР не приведет к желаемым результатам. Как отмечают китайские политологи, Вашингтон вынужден продвигать мирное взаимовыгодное сотрудничество.

"Администрация США осознала, что не способна остановить развитие Китая с помощью односторонних действий, ограничений и репрессий и что сохранение взаимного уважения, стремление к мирному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству - единственно правильный путь в отношениях с КНР", - приводит газета Global Times мнение основателя и президента Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо, который прокомментировал состоявшийся накануне телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом.

Как уточнил эксперт, в условиях сложной и быстро меняющейся международной обстановки, когда в мире возрастает количество геополитических конфликтов, наблюдается замедление темпов роста глобальной экономики, а человечество сталкивается с такими повсеместными проблемами, как низкий уровень благосостояния и неблагоприятные климатические изменения, решение многих важных вопросов требует совместных усилий властей КНР и Соединенных Штатов. По словам Ван Хуэйяо, дипломатия на уровне глав государств играет ключевую роль для поддержания стратегического руководства, которое стимулирует успешное развитие отношений между двумя странами.

Профессор Народного университета Китая Дяо Дамин, на которого ссылается Global Times, считает, что консультации между Китаем и США "не только продемонстрировали активную позицию КНР в двусторонних вопросах, но и ее решимость, а также способность формировать и стабилизировать китайско-американские связи". Как он отметил, у Пекина появляется все больше возможностей для новых инициатив и сохранения устойчивого процесса взаимодействия с Вашингтоном.

Дяо Дамин добавил, что телефонный разговор между Си Цзиньпином и Трампом "подтвердил основную траекторию" в развитии китайско-американских отношений, и это поможет КНР и Соединенными Штатам урегулировать разногласия. Эксперт считает, что подобный диалог на высшем уровне "придал позитивный настрой и уверенность мировой экономике, а также международным рынкам".