Президент США Дональд Трамп 19 сентября подписал указ, по которому компании должны будут выплатить $100 тысяч за ввоз высококвалифицированных профессионалов из других стран

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Американская технологическая корпорация Microsoft и один из крупнейших банков США JPMorgan рекомендовали своим сотрудникам, которые находятся в Соединенных Штатах по визам категории H-1B, временно не покидать страну. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с внутренней рассылкой компаний.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении правил выдачи специальных виз категории H-1B, которые позволяют компаниям в США нанимать высококвалифицированных профессионалов из других стран. Теперь компании должны будут выплатить $100 тысяч, если хотят воспользоваться этой возможностью.

Руководство Microsoft, по сведениям Reuters,"настоятельно рекомендовало" обладателям виз H-1B вернуться в США в течение одного дня, т.е. до 21 сентября, когда новое правило вступит в силу, и оставаться в стране "в обозримом будущем". Данная рекомендация касается и членов семей иностранных специалистов Microsoft.

Сотрудников JPMorgan с визами данного типа также попросили "воздержаться от международных поездок до получения дальнейших указаний". Тем же, кто в данный момент находится за пределами США, "советуют вернуться до 00:01 21 сентября".

По мнению вашингтонской администрации, сбор в $100 тысяч должен подтолкнуть бизнес США к тому, чтобы нанимать и обучать американцев, а не иностранцев. Как отмечают американские СМИ, на специалистов с визами категории H-1B полагаются многие технологические и финансовые компании, также университеты и больницы. Изменения в правилах их выдачи могут негативно сказаться на возможностях организаций по заполнению рабочих мест.

Согласно данным Службы гражданства и иммиграции США, по состоянию на конец июня больше всего сотрудников с визами H-1B - 10 тыс. трудоустроены в компании Amazon. Более 5 тыс. таких сотрудников работают в Microsoft и примерно столько же в Meta (признана в РФ экстремистской). Примерно по 4 тыс. таких наемных работников в компаниях Apple и Google.